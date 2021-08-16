لابورتا: ميسي؟ لو كانت الليجا أكثر مرونة لاستمر معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مجددًا عن رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنهم اتخذوا القرار الصحيح ولو كانت لا ليجا أكثر مرونة لاستمر اللاعب الأرجنتيني بين أسوار كامب نو.

ورحل ميسي عن برشلونة مطلع الشهر الجاري، لينضم رسميًا إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، سُئل خلاله عن رحيل ميسي، وقال: "فعلنا كل ما بوسعنا للإبقاء على ميسي وفقًا للإمكانيات المالية للنادي، وسأفعل ذلك مرة أخرى، هناك تفاصيل صغيرة للمفاوضات يجب الاحتفاظ بسريتها".

وأضاف: "لدينا امتنان أبدي لميسي، لقد كانت علاقتنا جيدة ومميزة لسنوات عديدة ناجحة.. ولكن للأسف انتهت".

وتابع: " كنت أود الإبقاء على ميسي في كامب نو، لكنني متأكد أنني اتخذت القرار الصحيح، لا أحد أكبر من النادي".

وواصل: " في سنوات ميسي الأخيرة، فشلنا في تحقيق النتائج المتوقعة، الجميع كان يتمنى أن يُنهي مسيرته هنا في كامب نو، لكن لعدة أسباب لم يكن الأمر ممكنًا".

وعن رؤيته مع باريس، قال لابورتا: "رؤيته في باريس سان جيرمان منحتني شعورًا متناقضا، نعم كنت أفضل استمراره في برشلونة لكن كما قلت النادي فوق الجميع".

وأتم: "نعم.. لو كانت رابطة الليجا مرنة بعض الشيء لكان بإمكاننا الإبقاء عليه".