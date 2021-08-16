الإسماعيلي: الزمالك استحق الفوز.. ولا يعنينا من يحقق اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، أن الزمالك استحق الفوز على الفريق الأصفر خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفًا أن اللاعبين تعرضوا لضغط نفسي وفقدان ثقة بسبب ما أثير قبل المواجهة.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد على الإسماعيلي خلال مباراة الجولة الـ30 التي أقيمت بينهما على ملعب الإسماعيلية، ليعزز صدارته لجدول الدوري برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر إذاعة "أون سبورتس"، قال وحيد: "الإسماعيلي فريق كبير والزمالك كذلك، نرفض مصطلح التفويت (مفيش حاجة اسمها تفويت، اللي بيقول كده هو اللي بيفوت)".

وتابع: "مستوى الزمالك أفضل من الإسماعيلي في الدوري، وخلال العشر دقائق الأولى من المباراة كان الفريق الأصفر يضغط بقوة، لكن الزمالك كان أكثر حماسا".

وواصل: "الزمالك استحق الفوز، والإسماعيلي لعب للفوز لكن لم يدركه، تعرضنا للإجهاد حيث خضنا مباراة ضد بيراميدز ثم الأهلي ثم الزمالك، ومن يعرف كرة القدم يعلم جيدًا تأثير الإجهاد على اللاعبين".

وأكمل: "سأذكر واقعة لم أذكرها من قبل، أحد اللاعبين قال لي عقب المباراة (كل ما أستلم الكرة أتذكر ما سيقال على وسائل التواصل الاجتماعي إذا أخطأت التمرير)، اللاعبون تعرضوا لضغط نفسي وفقدان ثقة كبير".

وأردف: "الزمالك ينافس على بطولة الدوري وكذلك الأهلي، لا يعنينا من يفوز، الإسماعيلي بعيدا عن تلك الصراعات ولن نقبل التورط فيها".

وبسؤاله عن اقتراب إيهاب جلال من تدريب بيراميدز بعد نهاية الموسم، أجاب: "ليس هناك تأكيد مايثار، لكن كل شيء وارد، جلال يحتاج لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، واللجنة الفنية تفاوضت بالفعل مع بعض اللاعبين لكن الأمور المادية عرقلت الأمور".