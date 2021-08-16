وكيل محمد صلاح لم يقصد ليفربول بتغريدته الغامضة!

نشر وكيل أعمال محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي وصفت بالغامضة من قبل وسائل الإعلام المصرية والتي فُسرتها بشكل خاطيء.

وظهرت تغريدة المحامي اللبناني الكولومبي «رامي عباس» مساء أول أمس السبت 14 أغسطس، بعد تسجيل محمد صلاح للهدف الثالث لليفربول في شباك نوريتش سيتي خلال المباراة الافتتاحية بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز 2022/2021.

وقال رامي عباس بعد تسجيل محمد صلاح للمرة الخامسة على التوالي في افتتاحيات الدوري الانجليزي منذ مجيئه من روما عام 2017 «آمل أنهم يشاهدون».

وفُسرت هذه التغريدة من قبل وسائل الإعلام المحلية على أنها رسالة من رامي عباس إلى مسؤولي ليفربول تحثهم على تمديد عقد محمد صلاح أسوة بزملائه في الفريق أمثال ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وآرنولد وروبرتسون.

لكن رامي عباس لم يكن يقصد الضغط على إدارة ليفربول من أجل تمديد عقد محمد صلاح، فبحسب مصادر خاصة بـ «الخليج 365» بدأت مفاوضات التجديد بالفعل بين الطرفين منذ وصول النجم المصري إلى معسكر الريدز في ولاية سالزبورج النمساوية نهاية الشهر الماضي.

وتتفاوض إدارة ليفربول بصفة مستمرة مع وكيل أعمال محمد صلاح لإقناعه بالبنود الجديدة في العقد، وسط اهتمام ملموس بضم اللاعب من جانب ريال مدريد الذي لم يجد بعد مَن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو منذ عام 2018 بسبب كثرة إصابات إدين هازارد من جهة، ولتأخر تطور فينسيوس جونيور من جهة أخرى.

ويبدو أن رامي عباس قَصد شيء آخر بتلك التغريدة الغامضة لا علاقة له بتجديد ليفربول لعقد محمد صلاح، فمن المُبكر أصلاً الحديث عن التجديد بما أن عقد صلاح سينتهي مع الريدز في يونيو 2023.