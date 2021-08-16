محمد صلاح ملك المباريات الافتتاحية في الدوري الانجليزي بـ 7 أهداف

توج النجم المصري محمد صلاح نفسه ملكًا للمباريات الافتتاحية في الدوري الانجليزي حين رفع رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات افتتاحية متتالية له منذ مجيئه من روما صيف 2017.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث أمام نوريتش سيتي بالجولة الأولى من موسم 2022/2021، أول أمس السبت، وكان قبلها قد سجل 6 أهداف في المباريات الافتتاحية التي خاضها بقميص الريدز.

وأصبح محمد صلاح كذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي، يتمكن من تسجيل الأهداف في المباريات الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي، وهو ما لم يستطع فعله أساطير البريميرليج أمثال أندي كول وآلان شيرار وروبي فاولار وتيدي شيرينجهام وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وتييري هنري وزولا ودروجبا على مدار الـ 30 سنة الماضية.

واحتفل ليفربول عبر موقعه الرسمي بالانجاز الفريد من نوعه لمحمد صلاح كأفضل لاعب في تاريخ المباريات الافتتاحية بمنافسات الدوري الانجليزي.

وقام موقع ليفربول بالتحدث بشكل مفصل عن أهداف محمد صلاح الـ 7 في الخمس مباريات التي لعبهم في افتتاح الدوري الإنجليزي منذ انضمامه بحوالي 38 مليون جنيه إسترليني من روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي 2017.

أهداف محمد صلاح في 5 افتتاحيات

بدأ محمد صلاح رحلته في التربع على عرش أفضل لاعب في المباريات الافتتاحية بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل هدفًا أمام واتفورد في افتتاح موسم 2018/2017، وانتهى اللقاء البتعادل الإيجابي 3/3 وسط حضور 20 ألف متفرج بملعب فيكاراج رود.

وكرر محمد صلاح تألقه في افتتاح الدوري الانجليزي بهز شباك وست هام يونايتد في الجولة الأولى من موسم 2019/2018، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول 4/صفر على ملعب آنفيلد روود في حضور 53 ألف متفرج، وجاء هدف صلاح في الدقيقة 19، وتبعه ساديو ماني بثنائية ثم دانيل ستوريدج بهدف في الدقيقة 88.

وفعل صلاح الأمر نفسه أمام نوريتش سيتي في الجولة الأولى من موسم 2020/2019، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 1/4 على ملعب آنفيلد روود بحضور 53 ألف مفترج.

وفي الجولة الأولى من موسم 2021/2020، انفجر محمد صلاح في وجه العائد بعد غياب طويل «ليدز يونايتد» بتسجيل 3 أهداف هاتريك، قاد بهم الريدز للفوز بنتيجة 3/4، علمًا بأن هدف الفوز جاء في الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها صلاح.

وفي افتتاح موسم 2022/2021، رفع محمد صلاح رصيد أهدافه في المباريات الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي ل7 أهداف، بعدما سدد كرة متقنة من على حدود منطقة جزاء نوريتش سيتي عانقت الزاوية اليمنى عند الدقيقة 74.

وحضر هذا اللقاء 27 ألف متفرج على ملعب كارو رود، وسجل ديوجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة 26 من صناعة محمد صلاح، وتكفل فيرمينو بالهدف الثاني في الدقيقة 65.