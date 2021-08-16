فيدرر خارج بطولة أمريكا المفتوحة 2021 بسبب عملية جراحية ثالثة!

أكد اسطورة التنس «روجر فيدرر» غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة 2021 بسبب خضوعه لثالث عملية جراحية في أقل من عام.

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة «رجال» يوم الاثنين 30 اغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة 128 لاعب، وبمجموع جوائز 28 مليون و916 ألف دولار.

وقال صاحب ال40 عامًا عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام «أُصبت خلال موسم البطولات على الملاعب العشبية، ولن أستطيع المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بسبب عملية جراحية جديدة».

وأضاف «الأطباء أبلغوني بضرورة الخضوع لجراحة أخرى حتى تتحسن حالتي الصحية في الفترة المقبل. سأستخدم العكازين لعدة أسابيع وبعد ذلك سأغيب عن الملاعب لعدة أشهر، سيكون الأمر صعبًا بكل تأكيد، لكن في الوقت ذاته أنا أعرف أن هذا التصرف السليم لأنني أريد أن أكون في حالة صحية جيدة، حيث أريد مواصلة اللعب».

وخضع روجر فيدرر لعمليتين جراحيتين في الركبة مطلع عام 2020، وظل خارج اللعبة لأكثر من سنة (13 شهرًا)، حتى عاد في مارس 2021.

لكن النجم السويسري أضطر للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس الدولية» رغم تحقيقه للفوز في الدور الثالث، اعتقادًا منه أن ذلك سيساعده على الاستعداد لموسم البطولات على الأراضي العشبية، والمنافسة على لقب ويمبلدون، لكنه الإصابة أثرت عليه مجددًا وتسببت في خروجه من دور الثمانية أمام هوبرت هوركاتش.

وانسحب روجر فيردرر كذلك من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ومسابقات أخرى تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة.