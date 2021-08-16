فيديو | كولينا الروسي يتعرض لموقف محرج في قمة لوكوموتيف وزينيت

تعرض الحكم الروسي الشهير «سيرجي كاراسييف» لموقف محرج في قمة مباريات الدوري الروسي هذا الأسبوع بين لوكوموتيف موسكو وزينيت أمس الأحد بسبب سوء تمركزه أمام منطقة جزاء زينيت.

وأفسد الحكم الملقب بـ كولينا الروسي هجمة واعدة لفريق لوكوموتيف موسكو بتمركزه بشكل سيء وسط 4 أو 5 لاعبين في عمق وسط ملعب زينيت سان بطرسبيرج، ليتعرض لعرقلة من مهاجم لوكوموتيف «ميرانشوك» طرحته أرضًا، ما أضطره لإيقاف اللعب وعمل اسقاط.

واهتم الحساب الرسمي لنادي زينيت سان بطرسبيرج على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بنشر فيديو الحادثة التي وقعت في الدقيقة 79.

وارتفع نسق اللقاء بعد هذه الحادثة، حيث قام سيرجي كاراسييف باحتساب ركلتي جزاء، الأولى في الدقيقة 85 لصالح زينيت، انتهت بهدف للبديل مالكوم، والثانية في الدقيقة 90 لصالح لوكوموتيف، وسجل منها المهاجم الدولي الروسي سمولوف هدف التعادل 1/1.

تجدر الإشارة إلى أن سيرجي كاراسييف أدار قبل أيام قليلة مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال، والذي انتهى بفوز الفريق الانجليزي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1.

ويتصدر نادي زينيت سان بطرسبيرج جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن روبن كازان الثاني، وبفارق نقطة عن دينامو موسكو الثالث، بعد مرور 4 جولات من بداية الموسم الجديد.