صفقات ريال مدريد | فلورنتينو بيريز يكافئ تيبو كورتوا بعقد جديد

كافئ رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” حارس مرمى الفريق البلجيكي تيبو كورتوا بعقد جديد لخمس سنوات قادمة، بعد العروض المميزة التي قدمها مع النادي الملكي.

وكشف ريال مدريد عن تجديد عقد كورتوا عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع الدولي البلجيكي عقداً جديداً يستمر بموجبه لغاية 30 يونيو 2026 في القلعة البيضاء.

وجاء في بيان ريال مدريد الرسمي على الانترنت “اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي لمدة خمسة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2026.”

وكان موسم كورتوا الأول مع ريال مدريد صعباً للغاية، حيث تزامن مع خروج زين الدين زيدان من الفريق ومغادرة كرستيانو رونالدو صيف 2018، إلا أنه أعاد اكتشاف نفسه وأظهر قدراته خلال الموسمين الماضيين، حيث كان أبرز نجوم الفريق، وقطعة أساسية لا غنى عنها، الشيء الذي جعل إدارة النادي، تمنحه العقد الجديد.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع تيبو كورتوا خلال الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 35 مليون يورو قادماً من تشيلسي الإنجليزي، حيث فضل حارس المرمى البلجيكي الإنضمام إلى أسرته الصغيرة، المستقرة في مدريد، منذ فترة تواجده في أتليتكو مدريد بنظام الإعارة موسم 2013/2014.