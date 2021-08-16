محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

أختير نجم وسط ليفربول محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022 مطلع الشهر المقبل.

وسيواجه المنتخب المصري كل من أنجولا والجابون في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

واتخذ المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، قرار رسمي بمنح محمد صلاح شارة قيادة الفريق، عقب الترشح إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وارتدى محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر في مباراة جزر القمر بختام تصفيات كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت يوم 29 مارس الماضي وانتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.

وكان حسام البدري قد أعلن أمس الأحد اختيار 5 محترفين للتواجد في مباراتي أنجولا والجابون بافتتاح التصفيات، وهم «محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد».

وعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري اجتماعًا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات المطلوبة واستعرض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز نهاية الشهر الجاري.