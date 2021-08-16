الميركاتو الصيفي 2021 | يوفنتوس يُعير التونسي حمزة رفيعة رغم هدفه المجنون!

وافقت إدارة يوفنتوس على طلب لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بتركه ينضم لصفوف نادي ستاندار لييج البلجيكي بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، بهدف لعب المزيد من الدقائق واكتساب المزيد من المهارات والخبرات.

واكتفى حمزة رفيعة بلعب مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول ليوفنتوس خلال الموسم الماضي، كانت ضد جنوى في الدور الخامس من بطولة كأس إيطاليا.

ورغم تمكن حمزة رفيعة من تسجيل هدف مجنون في الدقيقة 105، منح به يوفنتوس الفوز بنتيجة 2/3 والتأهل إلى المرحلة التالية، إلا أن المدير الفني آندريا بيرلو لم يعطه المزيد من الفرص في المباريات التالية حتى بعد توديع الفريق للمنافسة على لقب الدوري الايطالي أمام انتر ميلان وايسي ميلان واتالانتا.

وأُستدعي حمزة رفيعة للعب مع منتخب تونس الأول في 8 مناسبات، من بينهم 3 مباريات رسمية أمام تنزانيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون مطلع عام 2022.

البالغ من العمر 22 عامًا، انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2019 من فريق أولمبيك ليون الفرنسي (ب) الذي مثله في 26 مباراة.

وشارك رفيعة على مدار الموسمين الماضيين في 42 مباراة مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا بمنافسات دوري الدرجة الثالثة، من بينهم 16 مباراة كلاعب بديل، واكتفى بتسجيل هدفين فقط، بالاضافة لمشاركة يتيمة وهدف وحيد مع فريق يوفنتوس الأول في كأس إيطاليا أمام جنوى.

حمزة رفيعة ليس الوحيد!

قلص يوفنتوس من عدد اللاعبين صغار السن منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021، حيث باع إدريس تراوري وديل سولي ونيكولاي فريديريكسين وكيفن مونزيالو ولوكاس روزا ونويرو أحمادا وأميديو بوليتي.

كما أعار 8 لاعبين في مقدمتهم حمزة رفيعة وداودا بيترز إلى ستاندر لييج البلجيكي.

واستعار باليرمو الجناح الأيسر الايطالي ماتيو لويجي برونوري صاحب ال26 عامًا، وأعير أليساندرو مينيلي إلى كوسينزا، ولوكا كوكولو إلى سبال.

واشترط يوفنتوس على بارما استرداد البرتغالي فيليكس كوريا حال تألقه خلال الإعارة التي سيقضيها هذا الموسم مع رفاق جيانلويجي بوفون، مع منح بارما بند إمكانية الشراء إذا أراد في الصيف المقبل.