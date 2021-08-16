باريس سان جيرمان يغري نجم مانشستر يونايتد براتب لا يقاوم

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي تحت قيادة رجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” بناء فريق الأحلام في ملعب حديقة الأمراء، والهدف الجديد هو نجم مانشستر يونايتد “بول بوجبا“، حيث يجهز النادي الفرنسي عرضاً لا يقاوم للحصول على توقيعه صيف 2022.

وبات باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم راتب أسبوعي قدره 600 ألف يورو للفرنسي بوجبا في حال موافقته على الانتقال إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي 2022، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، وفقاً لصحيفة “إندبندنتي البريطانية”.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط في ملعب أولد ترافورد في 30 من يونيو 2022، ولا بوادر عن تجديد المقام مع فريق أولي جونار سولشاير حتى الآن، رغم البداية المثيرة للاهتمام التي بصم عليها في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يجد باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسة شرسة على خدمات بول بوجبا الصيف المقبل مع ريال مدريد الاسباني و يوفنتوس الايطالي، المهتمة بخدمات لاعب خط الوسط الفرنسي منذ مدة طويلة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، نجح خلال الميركاتو الصيفي 2021، في التعاقد مع 4 نجوم في صفقات مجانية، وهم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة، وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس، وحارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما و متوسط ميدان ليفربول جيني فينالدوم، فهل يكون بوجبا الصفقة المجانية التالية؟