شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته على الملعب الفرعى للدفاع الجوى استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع وادي دجلة غدا الثلاثاء فى التاسعة مساءً بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.
ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.
وحذر باتريس كارتيرون لاعبى فريقه من صعوبة المباراة خاصة أن الفريق الدجلاوى سيقاتل من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من صراع الهبوط، كما منح المدير الفني بعض التعليمات للأطراف من أجل تسهيل اختراق دفاعات دجلة.
وكان كارتيرون تحدث مع لاعبيه وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.
وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم فى المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.