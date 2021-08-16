شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته على الملعب الفرعى للدفاع الجوى استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع وادي دجلة غدا الثلاثاء فى التاسعة مساءً بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.