شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشكو موسيماني فى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى ناصر ماهر لاعب الأهلى من طريقة تعامل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، معه طوال الفترة الماضية، موضحاً أنه لاقى معاملة غير جيدة من الجهاز الفنى دون سبب مُقنع.

وتحدث ناصر ماهر مع المقربين فى الأهلى عن طريقة تعامل موسيمانى معه قائلاً، "لا أعلم سر هذا التجاهل أو المعاملة السيئة، فأنا أجتهد فى التدريبات ولم أكن بالسوء الذى أستحق عليه هذه المعاملة وهذا الاستبعاد التام من حسابات الجهاز الفني".

وأضاف ناصر ماهر، أن موسيمانى لم يتحدث معه عن أمور فنية ولم ينصحه ولم يُعالج أخطاءه وإنما اتخذ موقفاً ضد دون سبب.

ويفاضل ناصر ماهر حالياً بين عدة عروض للرحيل فى الصيف الجارى، وفى مقدمتها، بيراميدز وسموحة والاتحاد السكندري.