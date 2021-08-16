شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موعد إعلان الأهلى عن صفقات مع كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى سيكون أول الأجانب الراحلين عن القلعة الحمراء فى الصيف، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "عقب نهاية مباريات الدورى سيعلن الأهلى بشكل رسمى التعاقد مع كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكسونى بعدما أنهى كل إجراءات ضمهم من أنديتهم".

وأضاف شوبير، "بينما سيكون أجاى أول الأجانب الراحلين عن الأهلى لأن موسمه الحالى ليس جيداً مقارنة بالمواسم السابقة، فيما لا تزال المفاوضات دائرة بين الأهلى وجالطة سراى التركى على انتقال أليو ديانج، حيث توقف عرض النادى التركى عند 5.6 مليون يورو والأهلى لا يزال يريد زيادة قيمة الصفقة وأيضاً نسبة البيع، ولو لم يحدث اتفاق بين الطرفين سيستمر ديانج مع الأهلى فى الموسم الجديد".

وأكد شوبير أن "والتر بواليا يملك عروضاً أوروبية للرحيل عن الأهلى، وسيتألق فى المباريات القادمة فى غياب محمد شريف والأهلى سيفكر فى اعارته وليس بيعه".

أما ناصر ماهر فأكد شوبير أن رحيله عن الأهلى سيكون مؤكداً والأقرب بيراميدز، فالأهلى يحاول التعاقد مع إبراهيم عادل فى صفقة ناصر ماهر فى ظل العلاقات الحالية بين الاهلى وبيراميدز حيث بدأت المياه تعود لمجاريها ".

وإجمالا لعب أجاى مع الاهلى 160 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11293 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى.