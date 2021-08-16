شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم 3 نقاط من الزمالك بسبب مستحقات لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه حتى الآن لم تصل أى مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 3 نقاط من نادى الزمالك بسبب مستحقات متأخرة لصالح أحد اللاعبين، وأكدو أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأنه فى حال وصول أى مخاطبات بذلك سيتم إرسالها إلى النادي مباشرةً لحل مثل هذه الأمور.

من جهته كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن كواليس ملف التعاقدات الخاصة بالفريق الأول وحقيقة تعرض الزمالك لعقوبة خصم نقاط بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين لدى القلعة البيضاء.

وقال المندوه، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، أود أن نتحدث إلى الجماهير بشىء من المنطق، نحن فى أهم فترة ببطولة الدورى، وبعدما يكلل مجهودنا بالخير، ولا أريد أن أشغل بال الفريق بأى شئ بعيداً عن هذا الموسم، ولكن أطمئن الجماهير أن ملف الكرة والتعاقدات مفتوح ويشرف عليه حسين لبيب بشكل شخصى ومفتوح يوميًا وهناك أمور ستنال اعجاب الجماهير وأطلب منهم الهدوء في الحديث عن هذا الملف حتى حسم الدورى.

وأضاف، أن المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين حالياً بها مشاكل وقضايا وهناك نوع أخر يتم حله بشكل ودى، ونعمل على إنهاء كل تلك الأمور حتى لا نقلق الجماهير خاصة بعد الشائعات التى ترددت عن خصم نقاط من الزمالك "مفيش الكلام ده خالص"، والزمالك وفى بعهوده مع الجميع وعمرو أدهم يدير هذا الملف وبعض القضايا انتهت بالفعل وهناك قضايا مازالت مستمرة، هذا الملف يشكل عبئ على النادى لأنها تصل إلى 17 مليون دولار، ولكن بشئ من التفاوض يحدث تفاهم.