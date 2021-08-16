شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوطات على أحمد الأحمر للتراجع عن الاعتزال الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة، خاصة بعد عودة منتخب اليد من أولمبياد طوكيو 2021، ضغوطات قوية على أحمد الأحمر من جانب أسرة اللعبة للتراجع عن قرار الاعتزال الدولى خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الأحمر لأحد المقربين منه أنه سيعيد النظر فى الأمر مرة أخرى فى ظل المطالبات الجماهيرية والأسرية وعناصر المنظومة من أجل التراجع عن الاعتزال.

وأنهى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، مشواره الدولى مع الفراعنة هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطيه الـ 100 هدف، فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الحالية .

نجح أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بحصد المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 ، فى آخر مباراة دولية مع منتخب مصر فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.

وأنهى الأحمر مسيرته الدولية مع الفراعنة بشرف فى مباراة الوداع الدولى بعد سنوات عديدة من العطاء لمنتخب مصر.