شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. جنش يستعيد بريقه فى حراسة عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، بريقه مع الفريق الأبيض خلال المباريات الأخيرة في الدورى، وثبت جنش أقدامه فى حراس العرين الأبيض، والذى شهد اضطراباً كبيراً منذ بداية الموسم الجارى ليتناوب على حمايته حراس الزمالك الثلاثة، إلا أن جنش نجح مؤخراً فى فرض هيمنته على ذلك المركز.

وتولى جنش حراسة عرين الزمالك فى آخر خمس مباريات بالدورى العام، حيث حصد الزمالك فيها الفوز على جميع منافسيه، وخرج الفريق الأبيض بشباك نظيفة 4 مباريات من المباريات الخمسة الأخيرة، بينما استقبل هدفاً واحداً كان أمام الاتحاد السكندرى في اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

انتصارات الزمالك المتتالية جاءت كالتالى:

ـ الزمالك وأسوان 3/0

ـ الزمالك والمقاصة 1/0

ـ الزمالك والمحلة 3/0

ـ الزمالك والاتحاد السكندري 2/1

ـ الزمالك والإسماعيلي 2/0

وخلال الموسم الجارى، تولى جنش حراسة عرين الزمالك في 15 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 9 مباريات في الدورى العام، و5 مباريات في دورى ابطال افريقيا ، ومباراة واحدة في كأس مصر.

حافظ جنش على نظافة شباكه في، 6 مباريات بالدورى العام، ومباراتين في دورى الأبطال، بالإضافة إلى مباراة كأس مصر، ليبلغ إجمالى المباريات التى خرج فيها حارس الزمالك بشباك نظيفة 9 مباريات، بينما استقبلت شباكه أهدافاً في 3 مباريات بدورى الأبطال و3 مباريات أخرى في الدورى.