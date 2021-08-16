شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور أبو ليلة لاعبة السلاح: بحب أمينة خليل ونفسى أتخصص فى علم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نور أبو ليلة" لاعبة السلاح فى نادى سبورتنج، والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السلاح

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة ، و سماع الموسيقى والأغانى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا

من نجمك المفضل؟

نجمى المفضل هو شرنوبى

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

سيدة أعمال أو متخصصة فى علم النفس.



اللاعبة خارج البطولات

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

مش برد، وبتجاهل الموضوع ، بكمل طريقى ومش برد أصلا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها ؟

أمينة خليل

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا



نور ابو ليلة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

مش شرط يكون نفس رياضتى ، بس يفضل يكون رياضى عشان يفهم دماغى اكتر لما اكون بتكلم عن الرياضة ، ويقدر ظروف التدريبات و البطولات

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه

لا طبعا ، مش هسيبها لأن دى حاجة خاصة بيا ومحدش له دعوة بيها