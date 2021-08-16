شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر دفاع الزمالك من انتفاضة غزلان دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دفاع فريقه من انتفاضة لاعبى وادى دجلة فى المباراة التى ستجمعهما غدا الثلاثاء فى التاسعة مساء، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

وتحدث كارتيرون مع محمد عبد الغنى ومحمود علاء مشددًا على ضرورة التفاهم بينهما وعدم ترك المساحات أمام لاعبى دجلة، خاصة أنهم سيكون لديهم رغبة فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من قاع جدول الدورى.

كما شدد المدير الفنى على اللاعبين ضرورة التركيز وعدم ارتكاب أخطاء داخل منطقة الجزاء، حتى لا تكلف الفريق هدف أو يتم احتساب ركلة جزاء للفريق المنافس.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.