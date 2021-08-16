شكرا لقرائتكم خبر عن طيار اليد: باروندو أفضل مدرب فى تاريخ مصر ولم يكن لدينا سقف للطموح بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عصام الطيار، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، أن الاستعداد للأولمبياد الأخيرة التى أقيمت فى طوكيو، والتى حصد خلالها المنتخب لوطنى المركز الرابع، بدأ منذ نهاية كأس العالم لكرة اليد الذى استضافته مصر مؤخراً.

وقال الطيار فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، بداية الأولمبياد جاءت بعد نهاية كأس العالم، بعد مونديال اليد الماضى في مصر عقدنا اجتماعاً مع بعضنا فى المنتخب، وبدأنا وقتها الحديث عن الأولمبياد والاستعداد للمنتخب، وبعد نهاية الموسم مع الأندية بدأنا الإعداد مع المنتخب في معسكر خارجى.

وأضاف حارس منتخب اليد، كان هدفنا الوصول لأبعد نقطة فى الأولمبياد وإلى مكان نستحقه، وكنا نعلم أننا نستحق ميدالية وأن نلعب في النهائى، لم يكن لدينا سقف خلال سفرنا لطوكيو، ولكن كان هدفنا أننا سنقاتل في كل مباراة.

وتابع، مباراة فرنسا كانت أكثر مباراة حزنت على خسارتنا فيها، لأننا فوزنا قبلها على ألمانيا بفارق، ووصلنا نصف نهائى لأول مرة الأمر كان مثل الحلم، وتوقعنا أننا لن نخسر رغم قوة المنتخب الفرنسى، لكن طموحنا كان كبيراً.

وعن الاستعداد لمباراة إٍسبانيا في المركز الثالث والرابع قال الطيار، معدل أعمارنا صغير وأحمد الأحمر جلس معنا وكذلك كبار الفريق بعد مباراة فرنسا وتتحدث معنا أننا خسرنا مباراة لكن مازال هناك المركز الثالث أمام إسبانيا.

واصل: باروندو مدرب مميز جداً وعلى مستوى عالى فنياً ويعرف كيف يأخذ المستوى الذى يريده من كل لاعب، ومن أفضل المدربين في تاريخ مصر وهناك جندى مجهول في الجهاز الفنى وهو مدرب الحراس خرجنا كأفضل حراس في البطولة، وتعلمت منه الكثير.