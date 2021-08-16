شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك ووادى دجلة لملعب الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع وادى دجلة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بالجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز لاستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، يعود محمود علاء مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في ظل غياب محمود حمدى الونش، للإيقاف بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ويجاور محمود علاء محمد عبد الغنى في دفاع الفارس الأبيض بعد غيابه في الفترة الأخيرة عن التشكيل الأساسى.

كما ستشهد تشكيلة الزمالك لمواجهة وادى دجلة تواجد أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب محمد عبد الشافى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الدراويش.