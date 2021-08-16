شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يحسم صفقة بيرسي تاو مع برايتون ويحصل على توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة مع النادى الإنجليزي واللاعب.
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي ضم بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، وبات اللاعب رسمياً من حق القلعة الحمراء بعدما تم توقيع العقود مع برايتون، كما وقع اللاعب للأهلي منذ أيام.
ويترقب الأهلي انتهاء الموسم الجاري محلياً من أجل الإعلان عن صفقة بيرسي تاو، خاصة أن النادي لا يرغب فى الإعلان حالياً منعاً لتشتيت اللاعبين وحتى يتم تسويق اللاعب الأجني الذي سيتم قيد بيرسي تاو بدلاً منه.
على صعيد متصل ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.
وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.
كما شهدت القائمة تواجد كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بما فيهم اللاعبين المرشحين عن الأهلي في الصيف الحالي مثل مروان محسن ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.