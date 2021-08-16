شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يحسم صفقة بيرسي تاو مع برايتون ويحصل على توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة مع النادى الإنجليزي واللاعب.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي ضم بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، وبات اللاعب رسمياً من حق القلعة الحمراء بعدما تم توقيع العقود مع برايتون، كما وقع اللاعب للأهلي منذ أيام.

ويترقب الأهلي انتهاء الموسم الجاري محلياً من أجل الإعلان عن صفقة بيرسي تاو، خاصة أن النادي لا يرغب فى الإعلان حالياً منعاً لتشتيت اللاعبين وحتى يتم تسويق اللاعب الأجني الذي سيتم قيد بيرسي تاو بدلاً منه.

على صعيد متصل ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.