شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب موقف شكرى نجيب مع الإسماعيلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو المقاولون العرب موقف شكرى نجيب مهاجم النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، للدخول في مفاوضات مع اللاعب من أجل عودته إلى قلعة الجبل الأخضر خاصة بعد تألقه مع الدراويش فى الموسم الجارى.

وعانى فريق المقاولون العرب من تراجع مستوى الهجوم خلال الموسم الجارى خاصة بعد رحيل سيف الدين الجزيرى هداف الفريق إلى الزمالك، بالإضافة إلى انتهاء إعارة شكرى نجيب قبل بداية الموسم، ورحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى.

ويفضل الجهاز الفنى للمقاولون عودة شكرى نجيب للفريق خاصة في ظل انسجامه مع لاعبى المقاولون وأنه لا يحتاج إلى وقت طويل للدخول في أجواء الفريق.

ويواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.