شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الحضرى يتحدث عن مقاطعة زملائه له فى الجابون بسبب السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، كواليس مقاطعة زملائه له فى أمم أفريقيا بالجابون قائلاً فى تصريحات سابقة، "قبل مواجهة منتخب مالى لم أصافح شريف إكرامى وأحمد الشناوى حينها، بسبب مقاطعتهما لى، وخلال المباراة طلب منى المدرب القيام بعمليات الإحماء، ولم أصافح أى أحد قبل نزول الملعب باستثناء هيكتور كوبر".

وأضاف السد العالى، "حصلت على شارة القيادة من أحمد فتحى وشاركت فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى، وبعدها طلب منى الخضوع للتحليل، والفريق توجه إلى فندق الإقامة، وبعدما انتهيت من التحليل توجهت إلى الفندق وكان الفريق يتناول وجبة العشاء، فتوجهت إلى غرفتى مباشرة، ثم فوجئت بإن زملائى لا يصافحوننى".

وتابع الحضرى، "مركز حراسة المرمى حساس جدًا، وأنا فى مجال كرة القدم لا يوجد لى أصدقاء، وأنا كنت أول من ساند شريف حينما تعرض للإصابة فى الجابون، وكذلك أحمد الشناوى، لكنهم كانوا يظنون أننى أقوم بأعمال السحر لإصابتهم، ولو أنا بعمل الحاجات دى يبقى ليه ملعبتش البطولة من الأول وليه لم نتوج بالبطولة".

وروى السد العالى موقفا حدث مع شريف إكرامى أثناء البطولة قائلاً، "اعتدت على التدريب بجاكيت المطر، وكذلك شريف إكرامى، وعامل غرف الملابس قام بإحضار ملابسى لغرفتى فوجت بها الجاكيت الخاص بشريف، وطلبت من عبد الله عامل الغرف إعادته للحارس إلا أن شريف رفض استلام الملابس خوفًا من قيامى بأعمال السحر عليها".