شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي فى البطولة العربية بالأردن لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية التي تنطلق منافساتها فى العاصمة الأردنية غدا، عن تواجد فريق «رجال تنس طاولة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، برفقة فرق التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأسفرت قرعة السيدات عن تواجد « تنس طاولة الأهلي» في المجموعة الأولى بجانب غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذسكي الأردني.

وتغادر بعثة الفريق «تنس طاولة الأهلي » للرجال والسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض منافسات البطولة.

ويترأس بعثة « تنس طاولة الأهلي » رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

فيما تضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة العربية من فريق الرجال كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان». بينما تضم قائمة فريق السيدات كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

وكان أشرف عبدالفتاح المدير الفني لـ« تنس طاولة الأهلي» قد غادر القاهرة صباح أمس الأحد؛ من أجل حضور قرعة البطولة.