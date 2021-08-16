مجموعة الأهلي فى البطولة العربية بالأردن لتنس الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي فى البطولة العربية بالأردن لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية التي تنطلق منافساتها فى العاصمة الأردنية غدا، عن تواجد فريق «رجال تنس طاولة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، برفقة فرق التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم الاثنين المقبل.
وأسفرت قرعة السيدات عن تواجد « تنس طاولة الأهلي» في المجموعة الأولى بجانب غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذسكي الأردني.
وتغادر بعثة الفريق «تنس طاولة الأهلي » للرجال والسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض منافسات البطولة.
ويترأس بعثة « تنس طاولة الأهلي » رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.
فيما تضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة العربية من فريق الرجال كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان». بينما تضم قائمة فريق السيدات كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».
وكان أشرف عبدالفتاح المدير الفني لـ« تنس طاولة الأهلي» قد غادر القاهرة صباح أمس الأحد؛ من أجل حضور قرعة البطولة.