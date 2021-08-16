شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن خصم نقاط بسبب المستحقات: مفيش الكلام ده ورصدنا مكافآت الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن كواليس ملف التعاقدات الخاصة بالفريق الأول وحقيقة تعرض الزمالك لعقوبة خصم نقاط بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين لدى القلعة البيضاء.

وتحدث المندوه عن عقوبة خصم نقاط بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين لدى القلعة البيضاء، مؤكدا أن المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين حالياً بها مشاكل وقضايا وهناك نوع أخر يتم حله بشكل ودى، ونعمل على إنهاء كل تلك الأمور حتى لا نقلق الجماهير خاصة بعد الشائعات التى ترددت عن خصم نقاط من الزمالك "مفيش الكلام ده خالص"، والزمالك وفى بعهوده مع الجميع وعمرو أدهم يدير هذا الملف وبعض القضايا انتهت بالفعل وهناك قضايا مازالت مستمرة، هذا الملف يشكل عبئ على النادى لأنها تصل إلى 17 مليون دولار، ولكن بشئ من التفاوض يحدث تفاهم.

وعن صفقات الزمالك الجديدة، قال المندوه، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أود أن نتحدث إلى الجماهير بشئ من المنطق، نحن في أهم فترة ببطولة الدورى، وبعدما يكلل مجهودنا بالخير، ولا أريد أن أشغل بال الفريق بأى شئ بعيداً عن هذا الموسم، ولكن أطمئن الجماهير أن ملف الكرة والتعاقدات مفتوح ويشرف عليه حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بشكل شخصى ومفتوح يوميًا وهناك أمور ستنال اعجاب الجماهير وأطلب منهم الهدوء في الحديث عن هذا الملف حتى حسم الدورى.

واختتم المندوه حديثه قائلا: إنه تم رصد مكافآت للاعبين في حالة التتويج بالدورى وأبلغنا اللاعبين بذلك، وهناك ثقة من اللاعبين في الإدارة بأنها ستنفذ وعودها لهم.