شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان يوقع على عقود تدريب الشرطة العراقي وينهي علاقته بمنتخب 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مؤمن سليمان، على عقود تدريب فريق الشرطة العراقي بعد سفره خلال الساعات الماضية إلى العراق لينهي الاتفاق رسميا على قيادة الفريق وإنهاء علاقته بمنتخب 2006 بعد تقدمة بإعتذار عن الاستمرار في المهمة.

وقال مسئولو نادى الشرطة العراقى في تصريحات تليفزيونية: "بدأنا المفاوضات مع الكابتن مؤمن سليمان منذ فترة طويلة.. هو متواجد حاليا ببغداد، ووقع على عقود تدريب الفريق، وسيقود المران بداية من الغد".

وكان مؤمن سليمان، اعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب مصر مواليد 2006، وسافر إلى العراق لإنهاء الاتفاق مع الشرطة العراقى لتدريب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وسبق واتفق مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة على ترك المنتخب إذا ما تلقى عرضا تدريبيا جيدا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب تعيينها، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى، كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى