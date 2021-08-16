هل يعود أكرم توفيق لوسط ملعب الأهلى أمام طلائع الجيش بعد غياب السولية؟

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القاهرة - سامية سيد - يغيب عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، عن الفريق أمام طلائع الجيش غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وتلقى عمرو السولية الإنذار الثالث فى مباراة فريقه ضد إنبي، التى استعاد فيها الفريق الانتصارات بهدفين نظيفين، مساء السبت، باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

وسيكون أمام الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى عدة خيارات لتعويض غياب السولية عن مباراة طلائع الجيش، وأبرزها عودة الثنائى المالى أليو ديانج وحمدى فتحى فى وسط الملعب، إلا أن هناك حلا آخر أمام موسيمانى يتمثل في إعادة أكرم توفيق لوسط الملعب بجانب حمدى فتحى، على أن يعود محمد هانى للظهير الأيمن، خاصة أن طريقة لعب حمدى فتحى قريبة جدا من ديانج، على عكس أكرم الذى يجيد الشق الهجومى.

من ناحية أخرى، قطع مسئولو النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في حسم التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الاتفاق على الخطوط العريضة بين النادي واللاعب حول قيمة عقده الجديد والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف السنة المتبقية في عقده مع النادي، لاسيما بعد الاتفاق على الأمور المالية بخصوص راتب السولية.

واتفق الأهلي على تأجيل إعلان تجديد عقد عمرو السولية لحين الانتهاء من منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، وعدم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة بخصوص ملف تجديد عقود اللاعبين، للحفاظ على تركيز كل اللاعبين وعدم انشغالهم بأمور فرعية غير المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي الذي يشهد منافسة شرسة مع الزمالك.