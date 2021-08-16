شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات الدوري فى التوقفات الدولية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عدداً من السيناريوهات الخاصة بشكل الدوري فى الموسم الجديد، والذي يشهد أكثر من توقف دولي للمنتخب، ومن بين هذه السيناريوهات إقامة مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف من أجل إنهاء المسابقة فى شهر مايو أو يونيو.

ويشهد الموسم الجديد للدوري توقفات دولية كثيرة تبدأ فى شهر سبتمبر بمباراتين ثم مباراتين فى أكتوبر ومثلهما فى نوفمبر ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ثم كأس العرب فى نوفمبر وديسمبر ثم كأس أمم أفريقيا فى يناير.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعاً بأندية الدوري الممتاز عقب انتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري لحسم شكل الدوري للموسم المقبل، وهل سيتم إقامته من مجموعة واحدة من دور واحد أو مجموعتين، وهو ما سيتم حسمه فى اجتماع الأندية.