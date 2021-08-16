الامارات | نادٍ مصري يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. و"السبب غريب"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ مصري يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. و"السبب غريب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رئيس نادي سموحة المصري، فرج عامر، تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد كرة القدم في بلاده لدى "فيفا"، بعد قرار الأخير اعتماد مشاركة المصري وبيراميدز في بطولة "الكونفدرالية" الافريقية، قبل خمسة جولات من نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "طلبت بحق سموحة من اتحاد الكرة ولكنه لم يستجيب لنا ولم يعد لدينا مفرا سوى اللجوء للفيفا للحصول على حقوقنا".

وأضاف: "نحن حاليا في المركز الرابع ومشاركتنا في البطولة القارية حق اصيل لنا، لكن مع الأسف اتحاد الكرة سلبنا هذا الحق ومنحه لغيرنا، لا أفهم على أي أساس تم اعتماد المصري وبيراميدز للتمثيل مصر في البطولة الإفريقية، حقوق سموحه لن نتركها مهما كلفنا الأمر في ذلك"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news