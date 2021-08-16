الامارات | "السحر" يضرب الزمالك.. و"الضحية" لاعب كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن "السحر" يضرب الزمالك.. و"الضحية" لاعب كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع الزمالك الأسبق، أحمد دويدار، أن الزمالك عان من السحر في الكثير من المناسبات لإيقاف مسيرة انطلاقته نحو حصد الألقاب والبطولات.

وقال دويدار في لقاء تليفزيوني عبر قناة أون سبورت: "السحر موجود في الكرة المصرية، ومن عاش بعض الوقائع يتأكد من ذلك، تلك حقيقة عشت فصولاً منها خلال فترة وجودي في نادي الزمالك، عندما تعرض لاعبا كبيراً، "لا أرغب في ذكر اسمه" لأعمال سحر بهدف التأثير على حياته المهنية والشخصية، وقد تأثر هذا اللاعب بالفعل من أعمال السحر التي تعرض لها، إلى أن أحضر أحد مسؤولي النادي متخصصاً في إبطال السحر وأنقذ هذا اللاعب من مصير غامض".

وأضاف: "من عاش في مجال كرة القدم يشاهد الكثير من الأشياء التي قد يستخف بها الجمهور ولا يأخذها على محمل الجد، لكن هناك سحر وأعمال شعوذه يقوم بها البعض للحصول على النجاحات".

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