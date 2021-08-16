الامارات | هل قام الدراويش بـ "تفويت" المباراة للزمالك!.. الإسماعيلي يرد

شكرا لقرائتكم خبر عن هل قام الدراويش بـ "تفويت" المباراة للزمالك!.. الإسماعيلي يرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي المصري علاء وحيد، إلى أن فريق الزمالك استحق الفوز على الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مضيفًا أن اللاعبين تعرضوا لضغط نفسي وفقدان ثقة بسبب ما أثير قبل المواجهة.

قال علاء وحيد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر إذاعة "أون سبورتس": "الإسماعيلي فريق كبير والزمالك كذلك، نرفض مصطلح التفويت مفيش حاجة اسمها تفويت، اللي بيقول كده هو اللي بيفوت، مستوى الزمالك أفضل من الإسماعيلي في الدوري، وخلال العشر دقائق الأولى من المباراة كان الفريق الأصفر يضغط بقوة، لكن الزمالك كان أكثر حماسا".

وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف دون رد على الإسماعيلي خلال مباراة الجولة الـ30 التي أقيمت بينهما على ملعب الإسماعيلية، ليعزز صدارته لجدول الدوري برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وتابع المتحدث الرسمي في تصريحه، "الزمالك استحق الفوز، والإسماعيلي لعب للفوز لكن لم يدركه، تعرضنا للإجهاد حيث خضنا مباراة ضد بيراميدز ثم الأهلي ثم الزمالك، ومن يعرف كرة القدم يعلم جيدًا تأثير الإجهاد على اللاعبين، سأذكر واقعة لم أذكرها من قبل، أحد اللاعبين قال لي عقب المباراة (كل ما أستلم الكرة أتذكر ما سيقال على وسائل التواصل الاجتماعي إذا أخطأت التمرير)، اللاعبون تعرضوا لضغط نفسي وفقدان ثقة كبير".

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