الامارات | هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد النجم المصري محمد صلاح، إلى الاذهان بدايته التاريخية في موسم 2017 مع فريق ليفربول وهو الموسم الأول له مع الفريق الإنجليزي وذلك بعدما بدأ الموسم الحالي بإحراز هدف هو الخامس له توالياً في افتتاحيات مباريات فريقه في المواسم الخمسة الماضية، إضافة إلى صناعة هدفين ليخطف نجومية الجولة وأفضل لاعب في المباراة الأولى لفريقه.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح أصبح الآن على بعد خطوة واحدة من كتابة تاريخ جديد في المسابقة، حيث أنه يحتاج لتسجيل هدف واحد ليتساوى مع 3 أساطير هم ألان شيرار، فرانك لامبارد، وواين روني، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفه التاريخي في مباراة نوريتش سيتي، السبت الماضي، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" الذي يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

ونجح محمد صلاح حتى الأن في تسجيل 7 أهداف في الجولات الافتتاحية خلال 5 مواسم، وينتهى عقد صلاح مع نادى ليفربول بنهاية موسم 2022\2023، وهو ما يجعله مرشحا لتسجيل المزيد من الأهداف في الجولة الإفتتاحية في "البريميرليغ" خلال الموسم المقبل لتعديل ترتيبه بالقائمة.

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