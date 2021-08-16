سيمبا يعلن رحيل ميكيسوني "لأحد أندية أفريقيا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

أعلن نادي سيمبا التنزاني بشكل رسمي رحيل مهاجمه الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى "أحد أندية أفريقيا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وفي بيان رسمي له، أعلن سيمبا تلقيه العديد من العروض للاعبيه من مختلف الأندية في جميع أنحاء القارة، مضيفا أنه توصل لاتفاق مع ناديين أجنبيين من أفريقيا بشأن الانتقال الدائم لاثنين من لاعبيه وهما كلاتوس شاما، ولويس ميكيسوني.