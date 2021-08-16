رسميا.. كورتوا يمدد عقده مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: " اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة (حتى 30 يونيو 2026).

وانتقل الحارس البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف النادي الملكي مطلع موسم 18/19 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وشارك اللاعب البلجيكي بقميص ريال مدريد في 130 مباراة بمختلف البطولات وتُوج مع الفريق ببطولة الدوري الإسباني والسوبر المحلي.