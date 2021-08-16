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رسميا.. كورتوا يمدد عقده مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي الإسباني، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: " اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة (حتى 30 يونيو 2026).

وانتقل الحارس البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف النادي الملكي مطلع موسم 18/19 قادمًا من الإنجليزي.

وشارك اللاعب البلجيكي بقميص ريال مدريد في 130 مباراة بمختلف البطولات وتُوج مع الفريق ببطولة والسوبر المحلي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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