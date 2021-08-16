اتحاد الكرة: تعديل في مباراة الزمالك ودجلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع وادي دجلة على ستاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك وادي دجلة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي بيراميدز أعلن موافقته على طلب نادي الزمالك، باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين ٣١ و٣٣ من الدوري الممتاز لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.