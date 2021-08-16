تقارير: خطوة من مبابي تمهد لانتقاله إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان طلب عقد جلسة مع ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي من أجل حسم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن عقده مع النادي الفرنسي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن مبابي طلب بالفعل عقد جلسة مع الخليفي من أجل التفاوض بشان انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ كبير مقابل ضم مبابي (قد يصل إلى 150 مليون يورو)، وفي الوقت ذاته قد يوافق باريس على رحيله من أجل تخفيض فاتورة الأجور بعد وصول ليونيل ميسي.

من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسباني، إن احتمالية بقاء مبابي في باريس تتراجع بشكل متزايد، خاصة بعد صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير النادي الفرنسي خلال لقاء الفريق ضد ستراسبورج في الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن الخليفي سُئل عن مستقبل مبابي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم ميسي لاعبًا في باريس سان جيرمان وقال: "مبابي طلب فريق قوي وتنافسي.. أعتقد الآن ليس لديه عذر".