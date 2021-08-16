الزمالك: لا نريد تشتيت اللاعبين.. واتفقنا معهم على صرف مكافآت حال الفوز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير الفريق الأبيض، اتفقت مع لاعبي الفريق على صرف مكافآت في حالة الفوز ببطولة الدوري.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "هناك مستحقات في شكل قضايا دولية، وهناك مستحقات مع المدربين لم تتطرق لقضايا، والحديث عن خصم نقاط من نادي الزمالك ليس صحيحًا".

وأضاف: "هناك مكافآت للاعبي الزمالك في حال الفوز بالدوري واتفقنا عليها، واللاعبون في حالة معنوية رائعة وتركيز جيد، ولا نريد تشتيت اللاعبين خلال الفترة الحالية".

وأكمل: "موضوع تجديد التعاقدات والصفقات لم يُغلق تمامًا، ولكن نريد التركيز الآن على المباريات المتبقية في الدوري".

واختتم المندوه تصريحاته: "اللقاء بين اللجنة واللاعبين كان رائعًا، واتفقنا معهم على صرف المستحقات، وخرج الاجتماع وهناك راحة بين الطرفين".