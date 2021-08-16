تعرف على لاعب الأهلي الشاب المنضم حديثاً للقائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق الأفريقية، لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

وكان الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وضم بيتسو موسيماني 33 لاعباً في قائمة الأهلي الأفريقية.

وشهدت القائمة تواجد اسم غير متداول لجماهير القلعة الحمراء، وهو أحمد سيد غريب.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن لاعب الأهلي الشاب المنضم للقائمة الأفريقية:

أحمد سيد غريب من مواليد عام 2002.

يلعب غريب في مركز المهاجم، ويجيد اللعب كمهاجم صريح وجناح.

أحمد هو نجل الكابتن سيد غريب مدرب فريق 2003 حاليا بالنادي الاهلي.

بدأ أحمد سيد غريب مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الأهلي وت اختياره في قطاع الناشئين.

وبدأ أحمد سيد غريب التدرب مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ 3 أشهر.

ورفض المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني رحيل أحمد سيد غريب عن الفريق، بعد أن أتى له العديد من العروض في العام الماضي.