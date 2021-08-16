الميركاتو الصيفي 2021 | الهولندي دومفريس بديل حكيمي في صفوف إنتر ميلان

نجح إنتر ميلان الإيطالي في تأمين بديل المغربي أشرف حكيمي المنتقل لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتعلق الأمر بالهولندي “دينزل دومفريس” القادم من إيندهوفن الهولندي.

ووقع الدولي الهولندي في 23 مباراة، عقداً يمتد إلى غاية 30 يونيو 2025 مع حامل لقب الدوري الإيطالي إنتر ميلان.

وقدم دومفريس بطولة يورو 2020 مميزة مع منتخب هولندا هذا الصيف، كما تواجد بشكل لافت مع ايندهوفن خلال الموسم الماضي 2020/21، وشارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف و قدم 9 تمريرات حاسمة.

من هو دينزل دومفريس صفقة إنتر ميلان الجديدة؟

لعب دينزل في بداياته في كرة القدم لفريق الهواة “باريندريخت” في ضواحي روتردام، المدينة التي ولد فيها عام 1996، وظهر لأول مرة كمحترف في فبراير 2015 مع فريق سبارتا روتردام.

صعد مع فريق سبارتا روتردام إلى الدوري الهولندي الممتاز في الموسم التالي، مع اختيار دينزل “موهبة العام” للدرجة الثانية الهولندية.

انتقل دومفريس إلى نادي هيرينفين خلال الميركاتو الصيفي 2017، وقدم مستويات عالية، جعلت العملاق الهولندي ايندهوفن يتعاقد معه صيف 2018، حيث ظهر للعالم على المستوى العالي، وحيث تمت دعوته لتمثل منتخب هولندا وتحقيق حلم الطفولة.

وأخيرًا، في عام 2018، تحقق حلم دعوة من المنتخب الوطني الذي طال انتظاره، وتحقق حلم الطفولة لدينزل في 13 أكتوبر 2018، عندما ظهر لأول مرة مع هولندا في مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا.

وخاض حتى الآن ظهير إنتر ميلان الجديد ما مجموعه 23 مباراة مع هولندا، وسجل هدفين – جاء كلاهما في يورو 2020 الماضية، ضد أوكرانيا والنمسا.