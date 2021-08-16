هل يمثل سفيان ديوب منتخب المغرب بدلاً من السنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية للعبة) قبل أسبوعين من فترة التوقف الدولي القادم، العمل على إقناع اللاعبين ثنائيي الجنسية بالانضمام إلى أسود الأطلس في الفترة المقبلة قبل الدخول في غمار المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم2022 في قطر.

وبينما تتحدث بعض وسائل الإعلام المغربية عن استدعاء مستقبلي لاثنين من لاعبي خط الوسط في الدوري الهولندي، “عبدو هروي” من سبارتا روتردام و “نوفل بانيس” من فينورد، فإن الأمل الكبير على نجم موناكو اليافع “سفيان ديوب”، والذي يمكن أن يختار أيضًا اختياره للمنتخب الوطني الذي سيمثله، في غضون أيام قليلة.

ووفقًا لصحيفة الأخبار اليومية المغربية، من المفترض أن يظهر لاعب خط الوسط المهاجم في صفوف نادي موناكو “سفيان ديوب” في قائمة البوسني وحيد خليلودزيتش القادمة في أول مباراتين مؤهلتين لكأس العالم 2022 ضد السودان (1 سبتمبر) وغينيا كوناكري (5 سبتمبر).

ويضيف نفس المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا رفض تلبية دعوة مدرب منتخب السنغال بالإنضمام إلى زملاء ساديو ماني رغبةً منه في ارتداء قميص الأسود في الفترة المقبلة.

يذكر أن سفيان ديوب يتوفر على الجنسية الفرنسية (بلد النشأة)، والذي مثله في مختلف الفئات العمرية، و الجنسية السنغالية (من جهة الأب)، كما يمكنه تمثيل منتخب المغرب بحكم إنحدار والدته من أصول مغربية.