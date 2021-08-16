صفقات ميلان | إصابة فرانك كيسي تسرع عملية قدوم ياسين عدلي لسان سيرو

كثف ميلان مفاوضاته مع بوردو الفرنسي من أجل البالغ من العمر 21 عامًا “ياسين عدلي” على أمل الحصول على الصفقة مقابل 10 ملايين يورو بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالأداء.

وكان عدلي هدفًا لإدارة ميلان خلال الميركاتو الصيفي 2021 بالفعل، لكن الموقف أصبح أكثر إلحاحًا بعد تعرض الإيفواري “فرانك كيسي” لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وقام الروسونيري بتجهيز عقد لمدة أربع سنوات للاعب خط الوسط الفرنسي متعدد الاستخدامات، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو أنه من المتوقع وصول عدلي إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مع ميلان وإكمال الصفقة.

وفي ذات صلة، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية مساء الأحد، أن لاعب خط الوسط ياسين عدلي ظل خارج مباراة فريقه بوردو مع مارسيليا في الدوري الفرنسي، وربطت ذلك باقترابه من الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي.