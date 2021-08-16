الهلال صاحب أفضل إنطلاقة في تاريخ الدوري السعودي متفوقاً على غريمه نادي النصر

استمر نادي الهلال في تحقيق أفضل انطلاقة في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الطائي مساء السبت الماضي، ليحافظ على سجله كأكثر الفرق تحقيقاً للنقاط في المباراة الافتتاحية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، متفوقاً على غريمه نادي النصر الثاني.

ونجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على الصاعد حديثاً نادي الطائي في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفضل هدف “صالح الشهري” في آخر ثواني المباراة، ليصل إلى النقطة 40 في تاريخه في المباريات الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الموج الازرق 40 نقطة من أصل 42 نقطة ممكنة في سجل مذهل منذ بداية دوري المحترفين السعودي موسم 2008/2009، بفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني نادي النصر.

وكانت المرة الوحيدة التي فشل فيها الهلال في تحقيق الفوز خلال أولى مباريات الموسم في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي 2012/2013 أمام نادي هجر وفقاً لتقرير صحيفة الرياضية السعودية.

ويأتي نادي النصر في المركز الثاني في سجل أفضل إنطلاقة في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، متفوقًا على أصحاب المركز الثالث بالتساوي “الشباب” و “أهلي جدة” و “الاتحاد”، وفي رصيد كل منهم، 28 نقطة.