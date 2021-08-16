الامارات | رسمياً.. الحزيرة الحمراء يعود لدوري الدرجة الأولى بعد غياب 7 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الحزيرة الحمراء يعود لدوري الدرجة الأولى بعد غياب 7 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة الحمراء رسميا عودته للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي، منهيا بذلك انسحابه من المشاركة في بطولات الهواة التي استمرت سبعة مواسم، على ان يشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى والدور لتمهيدي لكاس رئيس الدولة، وبذلك يصبح عدد أندية دوري الهواة التي ستشارك في الموسم المقبل 13 فريقا.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن حميدان الزعابي لـ "الإمارات اليوم": "هدفنا اثراء دوري الدرجة الأولى بحسب الامكانات المتاحة وسنخوض المنافسة من دون ضغوط ونتطلع إلى الظهور الجيد في المباريات لتقديم صورة إيجابية عن النادي واهدافه المؤسسية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news