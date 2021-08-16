الامارات | كومان عن رحيل ميسي: "لم نعد نملك اللاعب القادر على تقرير مصير المباريات بمفرده"

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان عن رحيل ميسي: "لم نعد نملك اللاعب القادر على تقرير مصير المباريات بمفرده" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ المدرب الهولندي رونالد كومان انه لا يزال يفضل "تواجد ليونيل ميسي" في تشكيلة برشلونة الإسباني، بعد عشرة أيام من رحيله الصادم إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وخاض برشلونة مباراته الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، متغلبا على ضيفه ريال سوسييداد 4-2.

ويغيب الأرجنتيني، أفضل لاعب في العالم ست مرات، عن برشلونة بعدما أمضى نحو 20 سنة في صفوفه منذ قدومه بعمر الثالثة عشرة إلى الفريق الكاتالوني.

انتهت رحلته بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده، تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.

قال كومان "لو كان بمقدوري الاختيار، لا زلت أود الاحتفاظ بليو ميسي في فريقي".

تابع عن اللاعب البالغ 34 عاما "لم نعد نملك اللاعب القادر على تقرير مصير المباريات بمفرده. الآن سيصبح المجهود جماعيا".

وانتقل ميسي الذي حقق مسيرة زاخرة مع برشلونة إلى سان جرمان، أحد الأندية القليلة القادرة على تحمّل راتبه الخيالي.

وأشاد كومان بالجماهير البالغ عددها 20 ألف متفرج على ملعب كامب نو، والتي سمح بعودتها للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا قبل 18 شهرا.

أضاف كومان "منذ البداية، وقف مشجعونا معنا وكانوا وراء الفريق. هذا الأمر يصنع فارقا كبيرا".

أردف المدرب السابق للمنتخب الهولندي "الأمر مختلف تماما إذا أردنا المقارنة مع مباراة من الموسم الماضي.. وكما قلت من قبل، فأن صورة الفريق هي الأهم".

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