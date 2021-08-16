الامارات | رسمياً.. "الجزيرة الحمراء" يعلن عودته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. "الجزيرة الحمراء" يعلن عودته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة الحمراء رسميا عودته للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى منهيا بذلك انسحابه من المشاركة في بطولات الهواة التي استمرت سبعة مواسم رياضية على ان يشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى والدور لتمهيدي لكاس رئيس الدولة وبذلك يصبح عدد اندية الهواة التي ستشارك في الموسم المقبل 13 فريقا بعد عودة نادي الرمس مؤخرا

وفي هذا السياق قال رئيس محلس ادارة النادي محمد بن حميدان الزعابي للامارات اليوم: هدفنا اثراء دوري الدرجة الاولى بحسب الامكانات المتاحة وسنخوض المنافسة من دون ضغوط ونتطلع إلى كل ما يؤدي إلى الظهور الجيد في المباريات لتقديم لصورة الإيجابية عن النادي واهدافه المؤسسية، واصفا قرار العودة إلى دوري الأولى انه ينسجم مع الخطط الرامية لتعزيز دور النادي الذي يستمد رؤيته من استراتيجية طموحة تعزز تطلعات الشباب في الفئات العمرية المختلفة.

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