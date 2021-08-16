شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعارة "خليفة" وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إعارة اللاعب الصاعد وليد مصطفى بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني أن مشاركة وليد مصطفى في المباريات الموسم المقبل صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بسبب الازدحام فى مركزه، لذا قرر مسئولو الاهلي إعارة اللاعب المُلقب بـ"خليفة" وليد سليمان.
ويرغب الأهلي في اكتساب وليد مصطفى الخبرات اللازمة خلال فترة الإعارة حتى يعود بعدها للأهلي للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي.
من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.
وضمت قائمة الأهلى 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.
كما شهدت القائمة تواجد كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بما فيهم اللاعبين المرشحين عن الأهلي في الصيف الحالي مثل مروان محسن ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.