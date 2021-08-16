شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعارة "خليفة" وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إعارة اللاعب الصاعد وليد مصطفى بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني أن مشاركة وليد مصطفى في المباريات الموسم المقبل صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بسبب الازدحام فى مركزه، لذا قرر مسئولو الاهلي إعارة اللاعب المُلقب بـ"خليفة" وليد سليمان.

ويرغب الأهلي في اكتساب وليد مصطفى الخبرات اللازمة خلال فترة الإعارة حتى يعود بعدها للأهلي للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال أفريقيا 2021 / 2022.