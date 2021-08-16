شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يجبر كارتيرون على إعادة النظر فى ملف الراحلين عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبر التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون على إعادة النظر فى ملف الأسماء التى استقر على رحيلها بنهاية الموسم، وكذلك الصفقات الجديدة المنتظر إبرامها بشكل رسمى لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

كارتيرون كان وضع حمزة المثلوثى ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك مع نهاية الموسم، نظرًا لعدم تقديم مستوى جيد منذ أن انضم لصفوف القلعة البيضاء، مع رغبة الجهاز الفنى لإفساح المجال من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى جديد يكون أفيد للفريق.

إلا أن حمزة المثلوثى نجح فى تغيير تلك الفكرة لدى الجهاز الفنى، وتحديدًا بعد معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى الإسكندرية، وأدى لتوهج اللاعب بعد تلك الفترة من التوقف، ليعود بمستوى مميز ويثبت جدارته فى هذا المركز، وأصبح واحدًا من أهم العناصر فى الفريق.

وساهم المثلوثى فى تحقيق الزمالك فوزا صعبا ومهما على الإسماعيلى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 12 بالدورى.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 21 مباراة في 3 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف

كما شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسى بشكل عام فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية

أما مع المنتخب شارك المثلوثى فى 29 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.