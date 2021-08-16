شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤقتة" اليد تحدد الصالة المستضيفة للسوبر الأفريقى فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، اجتماعاً لمجلس الإدارة ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة العديد من الأمور المهمة فى الاتحاد. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد الصالة المستضيفة لمباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 10 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محددا لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناءً على طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة تقرير المنتخب الخاص بأولمبياد طوكيو والتى حصل فيها المنتخب على المركز الرابع لأول مرة فى التاريخ.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف.