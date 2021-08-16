شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بن شرقى طلب مبالغ كبيرة من الزمالك.. وإيهاب جلال يقترب من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، طلب مبالغ كبيرة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أشرف بن شرقى طلب مبالغ كبيرة للتجديد للزمالك، وهناك ممن يدعون حب الزمالك يضغطون عليه لطلب مبالغ كبيرة لتمديد عقده، واللجنة الحالية فى القلعة البيضاء تحاول التصدى لهذه المحاولات والإبقاء على اللاعب المتميز".

وأضاف شوبير، "الزمالك استقر على عودة محمد صبحى من الاتحاد السكندرى وكذلك خروج محمد عواد من القائمة فى الموسم الجديد لسببين، الأول الحارس يعلمه جيداً خاصة أنه محافظش على نعمة ربنا، أما السبب الثانى فهو عقده ضخم مادياً".

وعن بيراميدز قال شوبير، "اعتبروا جونيس مشى من بيراميدز، ولو فى مدرب مصرى سيكون إيهاب جلال هو الخيار الأول، ثم يظهر على ماهر خلفه، ولكن الأخير مرتاح فى بورسعيد".

وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الأربع الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.