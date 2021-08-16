شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تسويق أجايى ومطالب بمنحه الفرصة فى باقى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادى الأهلى تسويق النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب مسئولو الأهلى فى رحيل أجايى حتى يتسنى لهم قيد الصفقات الأجنبية الجديدة، لاسيما بعد حسم التعاقد مع الثنائى لويس ميكيسونى لاعب سيمبا التنزانى وبيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزي.

ويحاول مسئولو النادى الأهلى البحث عن عرض خارجى للاعب النيجيرى، ولكن يواجه أزمة بسبب قلة مشاركات اللاعب فى المباريات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يضعف فرص تسويقه، وبات اللاعب بعيداً عن اهتمام الأندية فى الفترة الأخيرة.

مسئولو النادى الأهلى نصحوا بيتسو موسيمانى المدير الفنى بضرورة منح أجايى الفرصة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة الحالية حتى يتمكن النادى من تسويقه، كما حدث مع والتر بواليا الذى ظهر بشكل جيد بعد الحصول على فرصة فى المباريات الأخيرة من عمر الدوري.

ويرغب أجايى فى فسخ عقده مع الأهلى بنهاية الموسم والرحيل عن القلعة الحمراء فى صفقة انتقال حر مع الحصول على قيمة الموسم المتبقية فى عقده مع الأهلى كاملة على طريقة الأنجولى جيرالدو، ولكن إدارة الأهلى تحاول تسويق اللاعب خشية من رحيله المجاني، لاسيما أن اللاعب يحصل على مقابل مالى كبير يتخطى الـ 700 ألف دولار سنويا.